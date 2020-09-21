На теле активиста Тесака нашли нехарактерные для суицида раны и гематомы

Тело Марцинкевича не показали ни адвокату, ни отцу погибшего. Экспертиза проводилась на основании опубликованного ранее посмертного фото активиста.
Независимая экспертиза показала, что активист Максим Марцинкевич (Тесак), обнаруженный мертвым в СИЗО, не мог сам нанести себе найденные на его теле повреждения, это сделал кто-то посторонний.
Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
По словам адвоката, экспертиза была проведена на основании опубликованного ранее посмертного фото Марцинкевича.
"Она (независимый специалист – ред. ) проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", — сказал Михальчик.
Также Михальчик пояснил, что к независимому эксперту пришлось обратиться, так как тело Марцинкевича не показали ни ему, ни отцу погибшего.
Более того, представителей активиста не ознакомили с результатами проведенной следствием экспертизы. Защита и родственники Тесака намерены добиваться возможности изучить эти материалы.
Тесак умер - что об этом сообщалось ранее:
- Известный активист Максим Марцинкевич незадолго до смерти был избит. На последнем фото Тесака перед смертью под левым глазом хорошо просматривается синяк.
- Российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой. Его многие знали по прозвищу "Тесак", он должен был выйти на свободу. "Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком", - сказано в сообщении Telegram-канала Baza.
- Тесака незадолго до смерти перевели в одиночную камеру, и никаких свидетелей произошедшего рядом не оказалось. Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором якобы повесился, — также неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется.
- В своём прощальном письме Тесак якобы заявил, что "не хочет доставлять неприятностей" администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. "Записку" он закончил словами "простите меня".