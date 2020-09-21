На теле активиста Тесака нашли нехарактерные для суицида раны и гематомы

На теле Тесака нашли гематомы и раны / t.me/bazabazon

Независимая экспертиза показала, что активист Максим Марцинкевич (Тесак), обнаруженный мертвым в СИЗО, не мог сам нанести себе найденные на его теле повреждения, это сделал кто-то посторонний.

Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

По словам адвоката, экспертиза была проведена на основании опубликованного ранее посмертного фото Марцинкевича.

"Она (независимый специалист – ред. ) проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", — сказал Михальчик.

Также Михальчик пояснил, что к независимому эксперту пришлось обратиться, так как тело Марцинкевича не показали ни ему, ни отцу погибшего.

Более того, представителей активиста не ознакомили с результатами проведенной следствием экспертизы. Защита и родственники Тесака намерены добиваться возможности изучить эти материалы.

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