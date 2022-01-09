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Начало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса

9 января 2022, 11:29

Омикрон-штамм может послужить "предвестием" окончания эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую.

коронавирус
Ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса / коллаж Reuetrs

Ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили новый вариант коронавируса Омикрон, предположили, что этот штамм может положить конец острой фазе пандемии COVID-19.

Как пишет Bloomberg, исследователи изучили данные 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну "омикрона", и 3976 — предыдущие. Они установили, что всего 4,5% заболевших COVID-19 умерли в госпитале в текущую волну по сравнению со средним показателем в 21% в прошлые разы.

Ученые также пришли к выводу, что сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице до четырех дней по сравнению с 8,8 дня ранее, а число госпитализированных в отделение интенсивной терапии — с 4,3 до 1%.

С каждой волной наблюдалось более легкое течение заболевания, отмечают ученые. Это свидетельствует о том, что омикрон-штамм может послужить "предвестием" окончания эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую — характерную для определенной местности.

Напомним, ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения Омикроном – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

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10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.

viber
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