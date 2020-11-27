"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

Лукашенко обвинил Украину в якобы появлении "информационного центра против Беларуси" под Киевом / Скриншот Telegram-канал Пул Первого

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в поддержке санкций против Минска и появлении под Киевом якобы "центра информационного воздействия на Беларусь".

Об этом глава РБ заявил в пятницу, 27 ноября, ссылаясь на данные, который он якобы получил от "белорусских спецслужб", сообщает государственное информагентство Белта.

Цитируя "сводки КГБ" Лукашенко показал якобы разговор главы МИД Украины с немецким министром иностранных дел. В беседе обсуждаются вопросы скорейшего введения санкций против Минска с целью нанесения урона государственной деятельности Беларуси.

"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - сказал Лукашенко, цитируя якобы переговоры.Читайте такжеЛукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии по свержению режима Беларуси

Политик продемонстрировал возмущение ситуацией, заявив, что белорусское государство поддерживало Украину, несмотря на претензии со стороны России.

"Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?" – сказал глава Беларуси.

При этом Лукашенко обвинил Украину в том, что несмотря на братские отношения между двумя народами, под Киевом якобы появился "центр информационного воздействия на Беларусь".

"Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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