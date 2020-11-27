"Надо душить Беларусь": Лукашенко выдвинул новое обвинение в адрес Украины

Лукашенко утверждает, что Беларусь поддерживала Украину вопреки дружбе с Россией.
Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в поддержке санкций против Минска и появлении под Киевом якобы "центра информационного воздействия на Беларусь".
Об этом глава РБ заявил в пятницу, 27 ноября, ссылаясь на данные, который он якобы получил от "белорусских спецслужб", сообщает государственное информагентство Белта.
Цитируя "сводки КГБ" Лукашенко показал якобы разговор главы МИД Украины с немецким министром иностранных дел. В беседе обсуждаются вопросы скорейшего введения санкций против Минска с целью нанесения урона государственной деятельности Беларуси.
"Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств", - сказал Лукашенко, цитируя якобы переговоры.Читайте такжеЛукашенко обнародовал "сводки КГБ" и рассказал об армии по свержению режима Беларуси
Политик продемонстрировал возмущение ситуацией, заявив, что белорусское государство поддерживало Украину, несмотря на претензии со стороны России.
"Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?" – сказал глава Беларуси.
При этом Лукашенко обвинил Украину в том, что несмотря на братские отношения между двумя народами, под Киевом якобы появился "центр информационного воздействия на Беларусь".
"Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Украина – Беларусь новости
- В конце августа Александр Лукашенко выступил с публичным заявлением в адрес Украины и президента Владимира Зеленского, обвинив Киев во вмешательстве в политику Беларуси и финансировании белорусской оппозиции.
- Официальный Киев в связи с этим и выдачей Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России принял решение о пересмотре дипломатических отношений с республикой.
- Украина, как и страны Запада, с 5 ноября официально не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- 13 ноября Лукашенко резко раскритиковал Владимира Зеленского и спрогнозировал украинскому президенту проблемы с легитимностью.
- 20 ноября в Европарламенте объявили о поддержке санкций против официального Минска 7 государств-партнеров Евросоюза, среди которых и Украина.
- 26 ноября Минск вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима и вручил ему ноту из-за "антибелорусских акций" у посольства республики в Киеве.