"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины

Игорь Додон не смог построить отношения с Украиной, подчеркнула Майя Санду.
Отношения между Украиной и Молдовой за время президентства Игоря Додона зашли в угол, заявила новоизбранный президент Молдовы Майя Санду.
"Мы должны восстановить, "починить" отношения между нашими государствами после того, куда они зашли за последние четыре года, при президентстве Игоря Додона. К сожалению, мой предшественник не просто не смог построить отношения с Украиной, но и, по сути, изолировал наше государство", - подчеркнула она в интервью Европейской правде.
Санду считает, что отношения Украины с Молдовой Додоном были испорчены из-за его заявлений о Крыме.
"Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом. У меня нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года", - сказала она.
Читайте такжеСанду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей КрымКроме того, Санду рассказала об опыте Молдовы в решении приднестровского конфликта в контексте событий на Донбассе.
"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях относительно Донбасса", - добавила Санду.
Выборы президента Молдовы:
- Напомним, в Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.
- По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду.
- Президент Владимир Зеленский пригласил Майю Санду, которая победила на выборах президента Молдовы, осуществить официальный визит в Украину. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Санду.