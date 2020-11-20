"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины

Майя Санду / Reuters

Отношения между Украиной и Молдовой за время президентства Игоря Додона зашли в угол, заявила новоизбранный президент Молдовы Майя Санду.

"Мы должны восстановить, "починить" отношения между нашими государствами после того, куда они зашли за последние четыре года, при президентстве Игоря Додона. К сожалению, мой предшественник не просто не смог построить отношения с Украиной, но и, по сути, изолировал наше государство", - подчеркнула она в интервью Европейской правде.

Санду считает, что отношения Украины с Молдовой Додоном были испорчены из-за его заявлений о Крыме.

"Крым – это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом. У меня нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года", - сказала она.

Читайте такжеСанду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей КрымКроме того, Санду рассказала об опыте Молдовы в решении приднестровского конфликта в контексте событий на Донбассе.

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях относительно Донбасса", - добавила Санду.

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