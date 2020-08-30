Накануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко: о чем говорили

Разговор Путина с Лукашенко стал пятым по счету с начала массовых беспорядков в Беларуси.
Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.
Инициатором разговора выступил российский лидер, передает БелТА в Telegram.
"Путин позвонил Лукашенко", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба Кремля, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.
Кроме того, собеседники "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям".
Отметим, что разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с начала массовых беспорядков в Беларуси.
Читайте также"Лукашенко стал токсичным": Путин готовит подлый план – журналист
Напомним, в Беларуси на 30 августа анонсирован Марш мира и независимости.
Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы во многих населенных пунктах Беларуси.
Читайте также"Лукашенко – в автозак": на массовой акции в центре Минска начались задержания
Отметим, что 30 августа Лукашенко празднует свое 66-летие.