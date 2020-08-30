Накануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко: о чем говорили

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели телефонные переговоры.

Инициатором разговора выступил российский лидер, передает БелТА в Telegram.

"Путин позвонил Лукашенко", - сказано в сообщении.

Как уточняет пресс-служба Кремля, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

Кроме того, собеседники "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям".

Отметим, что разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с начала массовых беспорядков в Беларуси.

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Напомним, в Беларуси на 30 августа анонсирован Марш мира и независимости.

Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы во многих населенных пунктах Беларуси.

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Отметим, что 30 августа Лукашенко празднует свое 66-летие.