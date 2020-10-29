Нападение акулы на украинцев в Египте: власти сделали официальное заявление

На украинцев напала большая белая акула / Фото: Wikimedia Commons/Hermanus Backpackers

В Египте власть впервые официально прокомментировала нападение акулы на украинских туристов, поскольку состояние пострадавших пока остается нестабильным и даже ухудшается.

Как сообщает издание Egypt Today, в Министерстве окружающей среды Египта пообещали 1 ноября обнародовать отчет о расследовании трагического инцидента, который произошел с украинской семьей.

Глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Египта Мохамед Салем заявил, что туристов спас катер службы морской охраны, которая среагировала на крики гида о помощи. Пострадавших доставили в медицинский центр в Шарм-эль-Шейхе. Стало известно, что гиду, который сопровождал украинцев, ампутировали ногу.

"В Египте обитает один из 30 наиболее известных в мире видов акул, нападающих на людей", - сказал чиновник.

В связи с трагическим происшествием национальный парк Рас Мохаммед временно закрыт.

В больнице Шарм-эль-Шейха дежурят военные и полиция, к пострадавшим никого не пускают. Медики продолжают бороться за жизнь 12-летнего украинского туриста, которому ампутировали руку после атаки акулы. Лечение пострадавших оплачивает египетская власть. Туроператор пообещал вернуть украинцев домой, как только это разрешат сделать врачи.