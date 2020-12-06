"Нас обманули": Трамп провел свой первый митинг после проигрыша

Трамп провел свой первый митинг после выборов

Президент США Дональд Трамп провел свой первый митинг после проигрыша на выборах.

Как пишет сегодня Reuters, мероприятие проводилось в поддержку республиканцев от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса США.

5 января 2021 года в штате пройдет второй тур выборов в верхнюю палату Конгресса. От исхода голосования зависит соотношение сил в Сенате. Демократам, которые уже имеют большинство в Палате представителей, необходимо выиграть оба места, чтобы контролировать Сенат.

Если республиканцы получат одно место, они сохранят свое большинство и смогут заблокировать большую часть законодательной повестки дня избранного президента Джо Байдена.

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Но вместо агитации за республиканских кандидатов, Трамп на митинге сосредоточился на себе.

"Они обманули нас и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно победим", — сказал Трамп.

"Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова... Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах, а также вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призывал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

"Надеюсь, наши законодательные органы и Верховный суд США выступят вперед и спасут нашу страну", - отметил президент.

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