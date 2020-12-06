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"Нас обманули": Трамп провел свой первый митинг после проигрыша

6 декабря 2020, 18:34
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Президент заявил, что собирается вернуться в Белый дом.

Трамп провел свой первый митинг после выборов

Президент США Дональд Трамп провел свой первый митинг после проигрыша на выборах.

Как пишет сегодня Reuters, мероприятие проводилось в поддержку республиканцев от штата Джорджия Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся в Сенат Конгресса США.

5 января 2021 года в штате пройдет второй тур выборов в верхнюю палату Конгресса. От исхода голосования зависит соотношение сил в Сенате. Демократам, которые уже имеют большинство в Палате представителей, необходимо выиграть оба места, чтобы контролировать Сенат.

Если республиканцы получат одно место, они сохранят свое большинство и смогут заблокировать большую часть законодательной повестки дня избранного президента Джо Байдена.

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Но вместо агитации за республиканских кандидатов, Трамп на митинге сосредоточился на себе.

"Они обманули нас и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно победим", — сказал Трамп.

"Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова... Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах, а также вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призывал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

"Надеюсь, наши законодательные органы и Верховный суд США выступят вперед и спасут нашу страну", - отметил президент.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
новости США Дональд Трамп выборы в США
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