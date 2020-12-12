Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов

Имущество Валентина Гафта могут получить жена и внебрачный сын, узнали журналисты / УНИАН

Главными претендентами на наследство советского и российского актера, театрального режиссера Валентина Гафта являются его супруга, артистка Ольга Остроумова и внебрачный сын от художницы Елены Никитиной Вадим.

Вадим Никитин может претендовать на наследство Гафта, если докажет документально родство, сообщает kp.ru.

Издание добавило, что Гафт и его жена вместе владели просторной квартирой в Москве и дачей, которая находится приблизительно в 50 км от столицы РФ.

"…Говорят, что Гафт оформил свои доли в квартире и даче на супругу... Таким образом, никакой недвижимости в собственности на Валентина Иосифовича в последнее время не было записано", – отмечается в материале.

Напомним, внебрачному сыну Валентина Гафта Вадиму Никитину 49 лет, он живет в Бразилии и работает режиссером в театре.

По сведениям СМИ, актер впервые встретился с сыном шесть лет назад в эфире российского шоу и признал родство.

Валентин Гафт умер – что нужно знать

Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет из-за инсульта, который пережил в прошлом.

СМИ узнали, что прощание с актером, скорее всего, пройдет 15 декабря в московском театре Современник. В этот же день артиста могут похоронить на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.