Наследство Валентина Гафта: СМИ назвали главных претендентов

У Гафта есть два наследника первой очереди, выяснили журналисты.
Главными претендентами на наследство советского и российского актера, театрального режиссера Валентина Гафта являются его супруга, артистка Ольга Остроумова и внебрачный сын от художницы Елены Никитиной Вадим.
Вадим Никитин может претендовать на наследство Гафта, если докажет документально родство, сообщает kp.ru.
Издание добавило, что Гафт и его жена вместе владели просторной квартирой в Москве и дачей, которая находится приблизительно в 50 км от столицы РФ.
"…Говорят, что Гафт оформил свои доли в квартире и даче на супругу... Таким образом, никакой недвижимости в собственности на Валентина Иосифовича в последнее время не было записано", – отмечается в материале.
- Напомним, внебрачному сыну Валентина Гафта Вадиму Никитину 49 лет, он живет в Бразилии и работает режиссером в театре.
- По сведениям СМИ, актер впервые встретился с сыном шесть лет назад в эфире российского шоу и признал родство.
Валентин Гафт умер – что нужно знать
Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет из-за инсульта, который пережил в прошлом.
СМИ узнали, что прощание с актером, скорее всего, пройдет 15 декабря в московском театре Современник. В этот же день артиста могут похоронить на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.