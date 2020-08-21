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Навального отказались отпустить на лечение за границу

21 августа 2020, 16:15

Политика не транспортируют в Германию.

Алексей Навальный на митинге перед своими сторонниками
Алексей Навальный на митинге перед своими сторонниками / Reuters

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный останется лечиться в омской больнице БСМП №1 до стабилизации его состояния.

Такое заявление сделал главный врач медучреждения Алексей Мараховский, передает РИА Новости.

При этом врачи, прибывшие из Германии и осмотревшие Навального, считают, что он может быть перевезен в Берлин.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен, и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной", - написала в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Напомним, супруга Навального Юлия потребовала от Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию на лечение.

Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщил, что врачам больницы поступил приказ не выпускать политика на лечение за границу, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд, которым его отравили.

По его словам, врачам спустили отговорки, что Навальный "не транспортабелен" и "отравлен веществом, опасным для окружающих". При этом, уточняет Волков, понятия "не транспортабелен" не существует, а, кроме того, есть оборудование, которое позволяет транспортировать больного, и что врачи, даже главврач, запретить транспортировку не имеют права.

Также Волков говорит, что аргумент об опасном веществе несостоятелен, потому что десятки людей контактировали с политиком без костюмов химзащиты, а, кроме того, немецком самолете, который прилетел, чтобы забрать Навального, есть оборудование для перевозки пациента, который опасен для окружающих.

Известный российский публицист Виктор Шендерович назвал происходящее "политическим убийством в прямом эфире".

"Это значит, что для главврача на первом месте не интересы пациента - есть что-то важнее. Угроза жизни, со слов самих врачей, никуда не делась - значит, они готовы пожертвовать его жизнью ради чего-то другого", - считает Шендерович.

Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию омской больницы после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что политик впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что его отравили, и ответственность за отравление лежит на Владимире Путине.

Алексей Навальный новости России Леонид Волков Виктор Шендерович
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