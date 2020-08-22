Навального привезли в клинику в Берлине: медики рассказали о состоянии оппозиционера

Навальный уже в больнице в Берлине / Reuters

В субботу, 22 августа, российского оппозиционера Алексея Навального привезли в клинику "Шарите" в Берлине. После перелета его состояние остается стабильным.

Об этом сообщает Reuters.

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - говорится в сообщении.

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Навального из Омска, также отметил, что медики оценивают его состояние как стабильное.

Кроме того, стало известно, что врачи клиники "Шарите" уже приступили к лечению Алексея Навального - они проводят широкую диагностику его состояния.

Читайте такжеВрач назвал вероятные причины комы НавальногоНапомним, самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел утром в субботу, 22 августа, из Омска в Берлин.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Твиттере.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.