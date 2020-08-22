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Навального засыпали предложениями о политическом убежище

22 августа 2020, 15:20

Российскому оппозиционеру поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран.

Навальный
Навального засыпали предложениями о политическом убежище / Reuters

Несколько стран предложили политическое убежище российскому оппозиционеру Алексею Навальному, рассказал лава фонда Cinema for Peace Яка Бизель, который организовал транспортировку политика в Германию.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

"Навальному поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран. Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства", — заявил Бизель.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеВ анализах Навального нашли алкогольНапомним, в субботу, 22 августа, российского оппозиционера Алексея Навального привезли в клинику "Шарите" в Берлине. После перелета его состояние остается стабильным.

Об этом сообщает Reuters.

"Состояние Навального было стабильным во время полета и после приземления", - говорится в сообщении.

Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Навального из Омска, также отметил, что медики оценивают его состояние как стабильное.

Кроме того, стало известно, что врачи клиники "Шарите" уже приступили к лечению Алексея Навального - они проводят широкую диагностику его состояния.

Навальный Алексей Навальный политическое убежище
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