Навальный был бы "скрюченным": создатель Новичка назвал признаки отравления

Алексей Навальный / instagram.com/navalny

Один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк рассказал о симптомах действия яда.

Как подчеркнул он в интервью РИА Новости, в случае отравления Новичком у Алексея Навального были бы суженные зрачки и "потухшие глаза".

Также он отметил, что при небольших количествах Новичка, отравленный был бы "скрюченным".

В то же время он подчеркнул, что в больших количествах яд может стать причиной летального исхода.

По его словам, в составе Новичка находятся аминные органические структуры. Подобные вещества могут попасть в человеческий организм из моющих и дезинфицирующих средств.

"Эта аминная структура, может ли она в чем-нибудь быть, в каком-нибудь продукте? Да, может быть. Из нее получатся великолепные моющие и дезинфицирующие средства", — объяснил разработчик Новичка.

По словам специалиста, основа всех дезинфицирующих рецептур – четвертичные амониевые соединения, и на основе тех аминов, которые есть в Новичке, вполне могли сделать вещества.

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"Поэтому, если спецоперация была задумана, то, в принципе, могли специально синтезированное для этой провокации неопасное вещество куда-то добавить" — добавил Ринк.