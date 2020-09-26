Навальный был бы "скрюченным": создатель Новичка назвал признаки отравления

В больших количествах Новичок может стать причиной летального исхода, подчеркнул Леонид Ринк.
Один из разработчиков отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк рассказал о симптомах действия яда.
Как подчеркнул он в интервью РИА Новости, в случае отравления Новичком у Алексея Навального были бы суженные зрачки и "потухшие глаза".
Также он отметил, что при небольших количествах Новичка, отравленный был бы "скрюченным".
В то же время он подчеркнул, что в больших количествах яд может стать причиной летального исхода.
По его словам, в составе Новичка находятся аминные органические структуры. Подобные вещества могут попасть в человеческий организм из моющих и дезинфицирующих средств.
"Эта аминная структура, может ли она в чем-нибудь быть, в каком-нибудь продукте? Да, может быть. Из нее получатся великолепные моющие и дезинфицирующие средства", — объяснил разработчик Новичка.
По словам специалиста, основа всех дезинфицирующих рецептур – четвертичные амониевые соединения, и на основе тех аминов, которые есть в Новичке, вполне могли сделать вещества.
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"Поэтому, если спецоперация была задумана, то, в принципе, могли специально синтезированное для этой провокации неопасное вещество куда-то добавить" — добавил Ринк.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.