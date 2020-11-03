Навальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси

С помощью протестов можно победить режим Александра Лукашенко, полагает Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, считает, что в Беларуси активисты могут победить президента Александра Лукашенко и его сторонников с помощью протестов.

Лукашенко и его элиты, которых не так и много, играют в игру – кто кого переупрямит, рассказал политик в интервью NEXTA, которое было опубликовано в YouTube.

Собеседник добавил, что сейчас важнейшая задача протестующих – не уйти и не разочаровываться.

"…Это сейчас тяжелая работа, которая даст большой выигрыш, – новую нормальную жизнь…", – сказал Навальный.

По мнению оппозиционера, ни Лукашенко, ни его власть, ни чиновники, ни судьи, они никогда не вернутся в ту точку, где существует некий консенсус, что народу не нравится, но как бы оно вроде законно.

"Сейчас все понимают, что да, власть у них за счет силы, но это абсолютно незаконно...", – подчеркнул политик.Читайте также"Все решается в эти недели": у Тихановской раскрыли планы по свержению Лукашенко