Навальный "дал рецепт" победы над Лукашенко в Беларуси

Лукашенко и его элиты играют в одну игру, сказал оппозиционер.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, считает, что в Беларуси активисты могут победить президента Александра Лукашенко и его сторонников с помощью протестов.
Лукашенко и его элиты, которых не так и много, играют в игру – кто кого переупрямит, рассказал политик в интервью NEXTA, которое было опубликовано в YouTube.
Собеседник добавил, что сейчас важнейшая задача протестующих – не уйти и не разочаровываться.
"…Это сейчас тяжелая работа, которая даст большой выигрыш, – новую нормальную жизнь…", – сказал Навальный.
По мнению оппозиционера, ни Лукашенко, ни его власть, ни чиновники, ни судьи, они никогда не вернутся в ту точку, где существует некий консенсус, что народу не нравится, но как бы оно вроде законно.
"Сейчас все понимают, что да, власть у них за счет силы, но это абсолютно незаконно...", – подчеркнул политик.Читайте также"Все решается в эти недели": у Тихановской раскрыли планы по свержению Лукашенко
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента 2020. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом.
- Начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Избирательную гонку не признали ряд стран Запада, в частности и Украина. Лукашенко обвинил западные страны в причастности к организации протестов и секретно провел инаугурацию.