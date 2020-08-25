Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме - эксперт

Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме / Reuters

Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, который в состоянии комы лежит в немецкой клинике "Шарите", может не выбраться из нее в здравом уме, заявил политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

"Навальный сейчас — очень подходящий кандидат в священные жертвы. Весьма вероятно, что из "Шарите" он в здравом уме и твердой памяти не выберется", — сказал эксперт.

Вассерман отметил, что на фоне комы трудно заметить использование препаратов, которые могут отключить высшую нервную деятельность всерьез и надолго.

Публицист подчеркнул, что Навальный уже давно не приносит Западу никакой пользы, поскольку все меньше людей воспринимают призывы блогера.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте такжеЧем отравили Навального: биохимик всё разложил по полочкамНапомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.