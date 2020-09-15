Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы

Алексей Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое сообщение после своего отравления.
Свой пост вместе с фото из немецкой клиники Charite Навальный разместил в Instagram.
На фото Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.
На левой руке политика размещен катетер для медицинских процедур, а в области шеи - пластырь.
"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.
Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
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Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.