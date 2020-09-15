Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое сообщение после своего отравления.

Свой пост вместе с фото из немецкой клиники Charite Навальный разместил в Instagram.

На фото Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.

На левой руке политика размещен катетер для медицинских процедур, а в области шеи - пластырь.

Алексей Навальный в больнице Charite / Инстаграм А.Навального

"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Ранее один из разработчиков Новичка, доктор химических наук Вил Мирзаянов рассказал о том, какое вещество могло использоваться при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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Ученый не исключает, что Навальный пострадал в результате воздействия вещества группы Новичок под кодовым названием А-242.