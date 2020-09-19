Навальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления

Навальный рассказал о своем состоянии / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление, как он себя чувствует и вообще, о вкусе жизни после "Новичка".

Об этом Навальный рассказал на своей странице в Facebook.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда", - пишет Навальный.

По его словам, еще недавно он не умел разговаривать.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - добавил он.

Сейчас, по словам Навального, у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - добавил Навальный, и опубликовал фото, как он спускается по лестнице.

Навальный рассказал, что у него дрожат ноги / facebook.com/navalny

Также он обратил внимание на то, что благодаря врачам стал опять человеком.

"Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - резюмировал он.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: