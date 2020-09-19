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Навальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления

19 сентября 2020, 12:34

По словам оппозиционера, у него дрожат ноги, когда он спускается по лестнице.

Навальный
Навальный рассказал о своем состоянии / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление, как он себя чувствует и вообще, о вкусе жизни после "Новичка".

Об этом Навальный рассказал на своей странице в Facebook.

"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда", - пишет Навальный.

По его словам, еще недавно он не умел разговаривать.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - добавил он.

Сейчас, по словам Навального, у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.

"Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - добавил Навальный, и опубликовал фото, как он спускается по лестнице.

Навальный рассказал, что у него дрожат ноги / facebook.com/navalny

Также он обратил внимание на то, что благодаря врачам стал опять человеком.

"Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки", - резюмировал он.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

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