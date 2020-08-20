"Навальный отравился": СМИ узнали версию правоохранителей

Оппозиционер мог что-то принять, выяснили журналисты.
В России правоохранители пока не рассматривают версию об умышленном отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Политик мог в среду, 19 августа, сам что-то выпить, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, Навальный также мог отравиться из-за того, что что-то принял.
"Пока эта версия (об умышленном отравлении – Ред.) не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", – выяснило агентство.
Ранее сообщалось, что Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск.
Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали, он попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что Навальный впал в кому.