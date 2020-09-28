Навальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили

Алексей Навальный рассказал о визите Ангелы Меркель в Charitе.
Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом Навальный написал в своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter.
По его словам, встречу с Меркель сложно назвать секретной, о чем ранее сообщало немецкое издание Spiegel.
"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - подчеркнул Навальный.
Напомним, в материале Spiegel говорится о том, что целью визита Меркель к Навальному стало желание показать "столь необычным жестом" солидарность правительства Германии с отравленные российским оппозиционером.
В материале также указывается, что секретный визит канцлера Германии к Навальному является признаком того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся.
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- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.