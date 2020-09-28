Навальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Навальный написал в своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, встречу с Меркель сложно назвать секретной, о чем ранее сообщало немецкое издание Spiegel.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - подчеркнул Навальный.

Напомним, в материале Spiegel говорится о том, что целью визита Меркель к Навальному стало желание показать "столь необычным жестом" солидарность правительства Германии с отравленные российским оппозиционером.

В материале также указывается, что секретный визит канцлера Германии к Навальному является признаком того, что в Берлине хотят разобраться в случившемся.

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