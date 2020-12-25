Навальный рассказал, как в ФСБ "подставили" Путина

Алексей Навальный / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал новые подробности звонков своим "отравителям". По его словам, он звонил не только одному сотруднику ФСБ и добавил, что само ведомство знает об их разговоре, но скрыло от президента России.

Об этом Навальный заявил в эфире Навальный LIVE

"Я не одному Кудрявцеву звонил. Он такой "чистильщик" - он приезжает и зачищает следы операции. Он безусловно один из убийц. Он безусловно член преступной группы, но там есть такие чуваки, которые совсем убийцы. Я им тоже звонил", - рассказал оппозиционер.

По его словам, некоторым он звонил и от своего имени и спрашивал, зачем они хотели его убить. Разговоры длились по 15 секунд, некоторые узнавали его по голосу.

Навальный рассказал, что разговор с "отравителем" Кудрявцевым у него был записан еще до первого расследования, однако его не публиковали, поскольку якобы хотели поймать на лжи Путина.

"ФСБ помогает Путину держаться у власти, но это они его подставили. Первый же человек, которому я позвонил со словами "Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?", очевидно, должен был позвонить начальству. Конечно, они прослушали все разговоры, которые я вел с телефона, и они знали точно, о чем я говорил с Кудрявцевым, и что он мне все выболтал.Но Путину они этого не сказали, потому что защищали себя, хотели скрыть свой провал. Это грандиозное унижение для ФСБ", - добавил оппозиционер.

Как Навальный звонил своему "убийце"

Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.

Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.

Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.

В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.

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