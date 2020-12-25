Навальный рассказал, как в ФСБ "подставили" Путина

Оппозиционер также объяснил, почему разговор с "отравителем" Кудрявцевым опубликовали не сразу.
Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал новые подробности звонков своим "отравителям". По его словам, он звонил не только одному сотруднику ФСБ и добавил, что само ведомство знает об их разговоре, но скрыло от президента России.
Об этом Навальный заявил в эфире Навальный LIVE
"Я не одному Кудрявцеву звонил. Он такой "чистильщик" - он приезжает и зачищает следы операции. Он безусловно один из убийц. Он безусловно член преступной группы, но там есть такие чуваки, которые совсем убийцы. Я им тоже звонил", - рассказал оппозиционер.
По его словам, некоторым он звонил и от своего имени и спрашивал, зачем они хотели его убить. Разговоры длились по 15 секунд, некоторые узнавали его по голосу.
Навальный рассказал, что разговор с "отравителем" Кудрявцевым у него был записан еще до первого расследования, однако его не публиковали, поскольку якобы хотели поймать на лжи Путина.
"ФСБ помогает Путину держаться у власти, но это они его подставили. Первый же человек, которому я позвонил со словами "Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?", очевидно, должен был позвонить начальству. Конечно, они прослушали все разговоры, которые я вел с телефона, и они знали точно, о чем я говорил с Кудрявцевым, и что он мне все выболтал.Но Путину они этого не сказали, потому что защищали себя, хотели скрыть свой провал. Это грандиозное унижение для ФСБ", - добавил оппозиционер.
Как Навальный звонил своему "убийце"
- Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
- В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.
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Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.