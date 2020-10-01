Навальный рассказал, кто организовал его отравление Новичком

Российский оппозиционер дал первое большое интервью после отравления
Отравление Навального - российский политик-оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим вещество из группы Новичок.
Превью интервью опубликовал авторитетный немецкий журнал Spiegel.
"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ цитируют журналисты Навального.
Политик также объявил, что намерен вернуться в Россию.
"Моя работа сейчас ‒ оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", ‒ заявил Навальный.
По словам журналистов, российского оппозиционера круглосуточно сопровождают телохранители. "На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе воды из бутылки, ему это удается с трудом, так как сильно дрожат руки", — написали они.
Ожидается, что полный текст интервью будет опубликован в журнале Spiegel в пятницу, 1 октября 2020 года.
Читайте такжеНавальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили
Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал резкое недомогание в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске.
- Навального госпитализировали в местную больницу, где он и впал в кому.
- 22 августа политика специальным рейсом во всемирно известную берлинскую клинику Шарите. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
- Несколько недель политик провел в коме.
- 23 сентября оппозиционера выписали из Шарите, но до конца курса реабилитации он пробудет в Германии.