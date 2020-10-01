Навальный рассказал, кто организовал его отравление Новичком

Алексей Навальный / Reuters

Отравление Навального - российский политик-оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим вещество из группы Новичок.

Превью интервью опубликовал авторитетный немецкий журнал Spiegel.

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ цитируют журналисты Навального.

Политик также объявил, что намерен вернуться в Россию.

"Моя работа сейчас ‒ оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", ‒ заявил Навальный.

По словам журналистов, российского оппозиционера круглосуточно сопровождают телохранители. "На первый взгляд не видно, что этот человек несколько дней находился в коме и мог умереть. Однако, когда он наливает себе воды из бутылки, ему это удается с трудом, так как сильно дрожат руки", — написали они.

Ожидается, что полный текст интервью будет опубликован в журнале Spiegel в пятницу, 1 октября 2020 года.

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