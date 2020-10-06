Навальный рассказал, выгодно ли Путину его убийство

Алексей Навальный / Reuters

Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный (который сейчас проходит реабилитацию в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок) дал интервью блогеру Юрию Дудю и рассказал, что попытку его убийства организовал лично президент РФ Владимир Путин.

"Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР [Службы внешней разведки ‒ Главред] по указанию, конечно, безусловно, Путина. Потому что последние два года вся наша система [Фонда борьбы с коррупцией - Главред] находится под беспрецедентным давлением. Были рейды, у нас нет людей, у которых бы не заморожены банковские аккаунты. Всех допрашивают. Давление нарастает. Миллион долларов должен я. Пригожину - повару Путина. Миллион долларов должна Любовь Соболь. Десятки миллионов рублей должен ФБК. Мы были вынуждены уйти с одной организации на другую. И, несмотря на это, мы не просто выжили. Мы еще стали сильнее и довольно эффективно "мочканули" Единую Россию на этих выборах. И они поняли, что перед выборами в Госдуму им грозят большие-большие проблемы. […] В каком-то смысле мы стали жертвой собственного успеха", - заявил Навальный.

По мнению оппозиционера, российские власти во главе с Владимиром Путиным решились на его физическое устранение из-за политического контекста последних месяцев ‒ включая протесты в Хабаровске после задержания тамошнего губернатора Сергея Фургала и протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко.

"Наши власти, то есть Путин лично, заботятся о своих деньгах. И вопрос выживаемости Единой России, большинства Единой России - вопрос личной путинской власти. И вопрос его денег. Поэтому, конечно, это его беспокоит", - подытожил Навальный.

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