Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь"

Алексей Навальный решил подать в суд на спикера Владимира Путина / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, подает в суд на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова, из-за обвинений в сотрудничестве со специалистами Центрального разведуправления США.

Политик также выдвинул требование к властям России – потребовал обнародовать факты, которые указывают на его сотрудничество с ЦРУ, говорится на сайте Навального.

Навальный полагает, что Кремлю пришлось прибегнуть к агрессивной лжи, и "в дело пошло старое-доброе ЦРУ".

"…во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю…", – отметил оппозиционер.