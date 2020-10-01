УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь"

1 октября 2020, 17:54

Оппозиционер выдвинул требование к российским властям.

Алексей Навальный решил подать в суд на Пескова – Навальный последние новости
Алексей Навальный решил подать в суд на спикера Владимира Путина / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, подает в суд на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова, из-за обвинений в сотрудничестве со специалистами Центрального разведуправления США.

Политик также выдвинул требование к властям России – потребовал обнародовать факты, которые указывают на его сотрудничество с ЦРУ, говорится на сайте Навального.

Навальный полагает, что Кремлю пришлось прибегнуть к агрессивной лжи, и "в дело пошло старое-доброе ЦРУ".

"…во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю…", – отметил оппозиционер.

  • Напомним, Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в одну из больниц Омска, политик находился в реанимации и впал в кому.
  • Позже оппозиционера самолетом отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • В начале сентября в правительстве Германии заявили, что Навальный отравлен ядом из группы Новичок.
  • В начале октября стало известно, что оппозиционер во время интервью немецкому журналу Spiegel обвинил в причастности к отравлению Владимира Путина.
  • По словам Навального, он уверен, что за преступлением стоял президент РФ.
  • Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают обвинения в сторону Путина, озвученные Навальным, абсолютно безосновательными и недопустимыми. Также спикер президента сказал, что "с ним (с Навальным – Ред.) в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки".

Алексей Навальный Навальный отравление Навальный новости Дмитрий Песков суд Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:04
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
17:54
Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь" Видео
17:15
Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях Видео
17:06
Врач сказал, как долго лечат коронавирус Видео
16:59
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
16:49
На Саакашвили напали с заточкой: что известно Видео
16:33
Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни Видео
16:32
Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина оппозиционером
16:28
Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации Видео
16:27
В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе Видео
16:23
Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху Видео
15:55
Врач назвал большую проблему при коронавирусе Видео
15:49
В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2
15:45
Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность Видео
15:37
Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление Видео
15:25
Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса
15:07
Штрафы за самогоноварение могут отменить: что предложили депутаты
14:52
В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха Видео
14:27
Астролог сказал, кому светит встреча с "папиком" Видео
14:22
Почему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином Видео
14:08
Рак простаты: 5 сигналов организма Видео
14:07
В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина Видео
13:54
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
13:50
Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном Видео
13:40
Эксперт спрогнозировал исчезновение с полок украинской молочки
13:37
Кравчук объяснил скандальные заявления Фокина и его отставку Видео
13:05
Низкое либидо или болезнь: врачи рассказали, о чем говорит отсутствие желания Видео
12:59
Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками
12:40
От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине Видео
12:35
"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину
12:33
Игорь Сирота "отбеливает" репутацию, чтобы остаться во главе коррупционных схем на Укргидроэнерго, - блогер Шнайдер
12:27
"Фенотипный бандит": нардеп Безуглая набросилась с оскорблениями на Тищенко Видео
12:02
Экс-посол США оценил вероятность агрессии России ради водоснабжения Крыма Видео
11:59
В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны Фото
11:54
Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине Фото Видео
11:43
Умер известный экс-футболист и звезда донецкого Шахтера
11:24
Повышает сексуальное влечение: ученые назвали растение, полезное для мужчин Видео
11:24
Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы Видео
11:15
Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий
11:14
Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике
11:05
Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные Видео
10:52
Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
10:39
"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку Видео
10:26
В эпидсезоне 2020 Украину будут атаковать новые вирусы гриппа
10:20
СМИ рассказали, присоединятся ли США к санкциям против Лукашенко
10:09
Эрдоган бросил Путину перчатку, и тот испугался ее поднять мнение
10:00
Война в Карабахе: Россия предложила сыграть свою роль Видео
09:45
Мать рассказала о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта
09:21
Пожары на Луганщине: число жертв возросло, есть угроза для 22 населенных пунктов Видео
09:20
Навальный рассказал, кто организовал его отравление Новичком
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять