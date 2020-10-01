Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь"

Оппозиционер выдвинул требование к российским властям.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление, подает в суд на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина – Дмитрия Пескова, из-за обвинений в сотрудничестве со специалистами Центрального разведуправления США.
Политик также выдвинул требование к властям России – потребовал обнародовать факты, которые указывают на его сотрудничество с ЦРУ, говорится на сайте Навального.
Навальный полагает, что Кремлю пришлось прибегнуть к агрессивной лжи, и "в дело пошло старое-доброе ЦРУ".
"…во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю…", – отметил оппозиционер.
- Напомним, Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в одну из больниц Омска, политик находился в реанимации и впал в кому.
- Позже оппозиционера самолетом отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- В начале сентября в правительстве Германии заявили, что Навальный отравлен ядом из группы Новичок.
- В начале октября стало известно, что оппозиционер во время интервью немецкому журналу Spiegel обвинил в причастности к отравлению Владимира Путина.
- По словам Навального, он уверен, что за преступлением стоял президент РФ.
- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают обвинения в сторону Путина, озвученные Навальным, абсолютно безосновательными и недопустимыми. Также спикер президента сказал, что "с ним (с Навальным – Ред.) в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки".
Автор: Екатерина Присяжнюк