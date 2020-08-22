Навальный в Шарите: соратник рассказал, что делают с оппозиционером

Алексей Навальный в Шарите проходит комплексную программу исследований, поделился его соратник / Reuters

В берлинской клинике Шарите оппозиционеру Алексею Навальному проводится комплексная программа исследований.

О результатах исследований можно будет говорить не раньше, чем через несколько дней, написал соратник политика Леонид Волков в Facebook.

По его словам, через несколько дней можно будет говорить и о каких-то прогнозах относительно состояния Навального.

"…один важный этап удалось преодолеть: то, что казалось почти невозможным еще вчера (21 августа – Ред.) утром, когда в Омске категорически отказывались дать разрешение на транспортировку, сегодня позади…", – добавил Волков.

Читайте также"Маскировочная тактика": всплыли неожиданные детали эвакуации Навального из РФНапомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, и оппозиционера отправили в реанимацию местной больницы. Позже стало известно, что оппозиционер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

У Навального считают, что политика отравили, и к отравлению причастен российский президент Владимир Путин.

Главврач омской больницы, в которую попал оппозиционер, Александр Мураховский говорил, что основной рабочий диагноз – нарушение обмена веществ.

Также главврач утверждал, что оппозиционера нельзя забирать из больницы. Потом Навального смогли забрать из больницы Омска и на самолете доставили на лечение в Германию.