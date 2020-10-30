Навальный заявил, что после возвращения в Россию его могут снова отравить

Навальный планирует вернуться в Россию / скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. При этом он опасается, что в РФ его могут снова отравить.

Вечером в четверг, 29 октября, впервые после отравления ядом группы Новичок российский оппозиционер появился в прямом эфире YouTube-канала Навальный Live.

Политик подключился к эфиру из Германии.

"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный.

Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

Читайте также"Много вякали": офицер НАТО объяснил, зачем Путину смерть Навального и Тесака

Отравление Навального - новости: