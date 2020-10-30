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Навальный заявил, что после возвращения в Россию его могут снова отравить

30 октября 2020, 07:31

Оппозиционер впервые после отравления вышел в прямой эфир Навальный Live и рассказал о состоянии здоровья.

Навальный планирует вернуться в Россию / скриншот

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию. При этом он опасается, что в РФ его могут снова отравить.

Вечером в четверг, 29 октября, впервые после отравления ядом группы Новичок российский оппозиционер появился в прямом эфире YouTube-канала Навальный Live.

Политик подключился к эфиру из Германии.

"Моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", - рассказал Навальный.

Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления.

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Отравление Навального - новости:

  • 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
  • Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
  • 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
  • Алексей Навальный считает, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.
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