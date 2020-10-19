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Навальный жестко раскритиковал Трампа: в чем причина

19 октября 2020, 07:35

Российский оппозиционер призвал президента США выступить против применения химического оружия.

Навальный
Навальный заявил, что "заметил" молчание Трампа/ Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже вернулся в РФ, раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот не осудил использование нервно-паралитического вещества Новичок для его отравления.

В частности, Навальный призвал Трампа выступить против применения химического оружия. Об этом он заявил в интервью американской телерадиокомпании CBS.

По словам политика, он "заметил" молчание главы Белого дома.

"Я заметил, что Трамп не выступил с осуждением. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке", - отметил Навальный.

Он добавил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

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Отравление Навального – что было ранее:

  • 17 октября глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что США приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению Алексея Навального.
  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
  • 14 октября Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии относительно санкций против российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
  • В России назвали незаконными санкции Евросоюза из-за отравления Навального и припугнули ответными действиями.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

новости России отравление Дональд Трамп новичок химическое оружие Алексей Навальный
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