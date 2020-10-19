Навальный жестко раскритиковал Трампа: в чем причина

Навальный заявил, что "заметил" молчание Трампа/ Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который уже вернулся в РФ, раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот не осудил использование нервно-паралитического вещества Новичок для его отравления.

В частности, Навальный призвал Трампа выступить против применения химического оружия. Об этом он заявил в интервью американской телерадиокомпании CBS.

По словам политика, он "заметил" молчание главы Белого дома.

"Я заметил, что Трамп не выступил с осуждением. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке", - отметил Навальный.

Он добавил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

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Отравление Навального – что было ранее: