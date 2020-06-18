У Назарбаева нашли коронавирус

Из-за Covid-19 первый президент Казахстана самоизолировался.
У первого президента Казахстана, лидера нации, члена Конституционного совета страны – 79-летнего Нурсултана Назарбаева – обнаружен китайский коронавирус Covid-19.
Назарбаев самоизолировался, говорится на его сайте.
В сообщении отмечается, что лидер нации работает дистанционно, и нет повода для беспокойства.
"…К сожалению, последний тест… на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет…", – говорится на сайте.
Напомним, из-за коронавируса в мире объявлена пандемия. В Казахстане из-за вируса с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. В некоторых регионах государства продолжают действовать ограничительные меры.
В Казахстане Covid-19 нашли у почти 16 тысяч человек, скончались 100 пациентов, а количество выздоровевших превысило отметку в 9 тысяч 900 человек.