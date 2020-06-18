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У Назарбаева нашли коронавирус

18 июня 2020, 10:05

Из-за Covid-19 первый президент Казахстана самоизолировался.

Назарбаев подхватил Covid-19 – Назарбаев коронавирус
Нурсултан Назарбаев подхватил Covid-19 / Reuters

У первого президента Казахстана, лидера нации, члена Конституционного совета страны – 79-летнего Нурсултана Назарбаева – обнаружен китайский коронавирус Covid-19.

Назарбаев самоизолировался, говорится на его сайте.

В сообщении отмечается, что лидер нации работает дистанционно, и нет повода для беспокойства.

"…К сожалению, последний тест… на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет…", – говорится на сайте.

Напомним, из-за коронавируса в мире объявлена пандемия. В Казахстане из-за вируса с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. В некоторых регионах государства продолжают действовать ограничительные меры.

В Казахстане Covid-19 нашли у почти 16 тысяч человек, скончались 100 пациентов, а количество выздоровевших превысило отметку в 9 тысяч 900 человек.

Нурсултан Назарбаев коронавирус новости
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