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Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист

28 ноября 2020, 14:24

Марадона в месяц получал более 100 тысяч долларов дохода, выяснили журналисты.

На момент смерти чистый капитал Марадоны составлял полмиллиона долларов, выяснили журналисты – Диего Марадона новости
На момент смерти чистый капитал Диего Марадоны составлял полмиллиона долларов, узнали журналисты / Reuters

Футболист и бывший тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона на момент смерти имел серьезный чистый капитал.

Чистый капитал легендарного футболиста составлял 500 тысяч долларов, пишет Celebrity Net Worth.

У экс-тренера сборной была недвижимость в Буэнос-Айресе, в его пригороде и в Дубае, он имел автопарк элитных машин, предприятия в Италии и в Венесуэле, инвестиции на Кубе, сообщает аргентинская газета Clarin.

По данным издания, также Марадона имел бриллиантовое кольцо, которое стоит более 300 тысяч долларов.

Марадона сотрудничал с рядом известных компаний, в последнее время тренировал команду из города Ла-Плата – Химнасия и Эсгрима.

Месячный доход Марадоны из разных источников оценили в 100-150 тысяч долларов.

Друг экс-наставника аргентинской сборной – журналист Луис Вентура в интервью La Gazzetta dello Sport утверждал, что Марадона "умер в бедности".

"…у него украли почти все, а остальное он отдал сам", – утверждал журналист.

  • Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, причина смерти – острая сердечная недостаточность, из-за которой произошел отек легких.
  • У Марадоны от разных женщин есть пятеро детей, которых он признал официально, – Диего-младший (34 года), Дальма (32 года), Джаннина (31 год), Яна (24 года) и Диего Фернандо (7 лет).

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