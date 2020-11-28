Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист

На момент смерти чистый капитал Диего Марадоны составлял полмиллиона долларов, узнали журналисты / Reuters

Футболист и бывший тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона на момент смерти имел серьезный чистый капитал.

Чистый капитал легендарного футболиста составлял 500 тысяч долларов, пишет Celebrity Net Worth.

У экс-тренера сборной была недвижимость в Буэнос-Айресе, в его пригороде и в Дубае, он имел автопарк элитных машин, предприятия в Италии и в Венесуэле, инвестиции на Кубе, сообщает аргентинская газета Clarin.

По данным издания, также Марадона имел бриллиантовое кольцо, которое стоит более 300 тысяч долларов.

Марадона сотрудничал с рядом известных компаний, в последнее время тренировал команду из города Ла-Плата – Химнасия и Эсгрима.

Месячный доход Марадоны из разных источников оценили в 100-150 тысяч долларов.

Друг экс-наставника аргентинской сборной – журналист Луис Вентура в интервью La Gazzetta dello Sport утверждал, что Марадона "умер в бедности".

"…у него украли почти все, а остальное он отдал сам", – утверждал журналист.