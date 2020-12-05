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Названо судно, которое достроит Северный поток-2

5 декабря 2020, 07:26
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В настоящее время судно находится в немецком порту Висмар.

Северный поток-2
Назван трубоукладчик газопровода Северный поток-2 / Reuters

Заниматься прокладкой труб для газопровода Северный поток-2 в водах Германии будет якорный трубоукладчик Фортуна.

Как сообщает РИА новости со ссылкой на данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.

По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.

Отметим, ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".

Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

  • 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
  • 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
  • В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.

новости Германии газопровод Северный поток-2
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