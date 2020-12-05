Названо судно, которое достроит Северный поток-2

Назван трубоукладчик газопровода Северный поток-2 / Reuters

Заниматься прокладкой труб для газопровода Северный поток-2 в водах Германии будет якорный трубоукладчик Фортуна.

Как сообщает РИА новости со ссылкой на данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.

По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.

Отметим, ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".

Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: