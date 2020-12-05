Названо судно, которое достроит Северный поток-2

В настоящее время судно находится в немецком порту Висмар.
Заниматься прокладкой труб для газопровода Северный поток-2 в водах Германии будет якорный трубоукладчик Фортуна.
Как сообщает РИА новости со ссылкой на данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.
По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.
Отметим, ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".
Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 4 декабря две части Конгресса США (Палата представителей и Сенат) окончательно согласовали документы и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, которые предусматривают максимальное ужесточение санкций против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.
- 17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что газопровод Северный поток-2 достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно.
- В сентябре после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.