Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом

Последнее исследование определило эффективность вакцин / УНИАН

Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID по сравнению с другими вакцинами.

Однако отмечается, что вакцины Pfizer и Johnson & Johnson также существенно защищают от коронавируса.

Как пишет издание "The Hill", ученые подсчитали, что эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson 88% и 71%, соответственно.

"Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19", - указано в отчете CDC.

Участниками исследования стали более 3600 взрослых, которые попали в 21 больницу США в 18 штатах с 11 марта по 15 августа этого года. При этом, 64% - были невакцинированы, а 13% полностью привиты вакциной Moderna. 20% были полностью привиты вакциной Pfizer и 3,1% - Johnson & Johnson.

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Эксперимент показал, что эффективность вакцины среди привитых Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы. Однако она немного снизилась - до 92% спустя четыре месяца.

Читайте такжеУченые выяснили главную причину смерти от кронавирусаНо вместе с этим, исследователи зафиксировали более значительное снижение эффективности среди привитых Pfizer: 91% в период от 14 до 120 дней после второй прививки и 77% после 120 дней.

Напомним, ранее израильский врач рассказал о том, стоит ли делать третью дозу прививки от коронавируса. Также он назвал самую эффективную вакцину от Дельта-штамма.

Также ранее исследователи заявили, что у детей, родившихся во время пандемии, снижен уровень интеллекта. Больше всего отклонения зафиксированы у детей из асоциальных семей.