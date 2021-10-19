Названа страна-антилидер по распространению коронавируса

Латвия побила рекорды по коронавирусу / Фото Reuters

Латвия стала лидером в мире по распространению COVID-19. Именно в этой стране ежедневно фиксируется самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса на миллион жителей.

Об этом свидетельствуют данные исследования университета Джона Хопкинса, США, которые в понедельник, 18 октября, опубликовал в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

"Мировые антирекорды", - написал врач, подтверждая свои слова информацией, которая говорит о том, что Латвия занимает первое место.

Показатель заболеваемости в стране составляет 7679,97 случая заражения коронавирусом на миллион населения в неделю. На втором месте Барбадос - 7125, 28 cлучая, а на третьем - Грузия - 7106, 18 cлучая.

Также известно, что ежедневно в Латвии регистрируют более 2000 новых случаев COVID-19 при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Помимо этого, власти готовятся ввести новые ограничения.

читайте такожНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНапомним, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Также Главред писал, что с 21 октября текущего года украинские полицейские будут проводить проверки вакцинированных. Рейды будут проходить в местах большого скопления людей. Копы будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции по QR- коду.