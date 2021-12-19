Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавируса

По словам экспертов из Южной Африки, люди должны обратить внимание на пять признаков, которые свидетельствуют о заражении "Омикроном".
Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", который может охватывать большее число людей, значительно отличаются от той мутации, которая распространялась ранее. По словам экспертов из Южной Африки, где "Омикрон" был впервые обнаружен, люди должны обратить внимание на пять признаков.
Как пишет The Metro, эксперты отмечают, что эти пять симптомов несколько отличаются от хорошо известной тройки "лихорадка, кашель и потеря обоняния". Первые отчеты показывают, что симптомы "Омикрона" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.
В свою очередь, врач Анжелик Кутзи, глава Южноафриканской медицинской ассоциации, указала, что "Омикрон" сейчас трактуется как "легкая болезнь". Но на самом деле это "другая картина во время госпитализации, особенно у непривитых".
Итак, пять симптомов, на которые следует обратить внимание:
- Усталость
- Ночная потливость
- Першение в горле
- Сухой кашель
- Легкие боли в мышцах
Людей с тремя традиционными симптомами призывают сделать ПЦР-тест как можно скорее.
Напомним, первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется по миру. Однако, по предварительным данным, этот штамм COVID-19 может быть менее опасен, чем Дельта.
10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.
18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Человек, инфицированный этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться в лечении", - рассказал Ляшко.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.