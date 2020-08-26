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"Не быть хромой уткой": аналитик оценила шансы участия Путина в выборах-2024

26 августа 2020, 02:50

С 2019 года начались поиски преемника Путина на посту президента.

Путин
Владимир Путин может принять участие в выборах, но не факт, что будет / Reuters

Президент России Владимир Путин может отказаться от участия в очередных президентских выборах в России 2024 года.

Такое мнение высказала российский политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Я не была бы столь уверена в том, что Путин будет баллотироваться в 2024 году. Он захотел иметь такую возможность, чтобы не быть хромой уткой", – сказала она.

По словам Курносовой, с 2019 года начались поиски преемника Путина на этом посту. Этот процесс "начал вносить дисбаланс в элитах", и в Кремле было принято решение об "обнулении" президентских сроков Путина, чтобы он снова мог принять участие в выборах.

Читайте такжеПротесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швамПри этом политический аналитик считает, что индикатором настроений российских избирателей станет единый день голосования, который пройдет в РФ в сентябре. По ее оценкам, протесты в Беларуси и Хабаровске могут стимулировать россиян на протестное голосование.

"Этот своеобразный соцопрос в виде голосования людей за депутатов различных уровней и губернаторов будет очень важен", – подчеркнула она.

Напмоним, ранее журналист Александр Кушнарь объяснил, что значит для Украины обнуление президентских сроков Путина.

Как сообщал Главред, известный волонтер и блогер Юрий Касьянов ранее заявил, что в России в окружении президента Владимира Путина и в среде оппозиции нет человека, который был бы способен кардинально изменить политику РФ.

Владимир Путин новости России выборы в России
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