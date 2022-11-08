'Не должны терпеть унижения': оккупанты жалуются Кадырову на 'сексуальное насилие' чеченцев

Появилось обращение к Рамзану Кадырову / Скриншот

В Сети опубликовали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой повлиять на чеченцев, которые применяют сексуальное насилие в отношении оккупантов РФ.

На видео оккупант жалуется на то, что чеченцы неоднократно применяли насилие к военнослужащим РФ, в том числе сексуальное.

Он также говорит, что в связи с этим повысился уровень напряженности и возникают конфликты, которые "ставят под вопрос выполнение поставленных задач, что тянет за собой высокий уровень смертности личного состава".

"Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижения чеченцев. Если вы реально хотите внести вклад в нашу победу, прошу уделить этому вопросу внимание", — добавил российский захватчик.

/ Скриншот

Напомним, в результате удачного маневра и атаки бойцы Вооруженных сил Украины заставили кадыровских боевиков сбежать с одного из опорных пунктов на поле боя.

Соответствующие кадры опубликованы в Сети. Вероятно, съемки вел один из кадыровских наемников. Не исключено, что он был участником заградотрядов, сдерживающих беспорядочное бегство оккупантов.

Зафиксирован обстрел позиций рашистов. Затем в кадр попали отступающие террористы РФ, которые тащили раненых.

Ранее в селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены более 50 бандитов-кадыровцев.

Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины.

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