Российские коммунисты убеждены, что Запад использует порноиндустрию для "идеологической борьбы с Россией".

Российские коммунисты обвинили Запад в унижении РФ из-за порно / коллаж фото ua.depositphotos.com

Псковские коммунисты эпично заявили о том, что Запад якобы использует все методы для борьбы с Россией, даже порно. Якобы через порноиндустрию осуществляется "идеологическая борьба с Россией". Такой вывод сделали в областном отделении КПРФ после обнародования статистики за 2022 год. Об этом сообщают российские пропагандисты.

"В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами", - говорится в сообщении.

Их возмутило то, что украинская рубрика в этом году обогнала российскую. При этом псковским коммунистам не понравилось то, что на женские роли выбирают россиянок, а на мужские - украинцев.

"За свою продукцию "Pornhub" показывает доминирование над русскими и над Россией. Во всех сюжетах – они нас, а не мы их. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам заранее будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, Запад готов на все", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно CNN писало, что недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "хлопок расцвел" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины.

Ранее обозреватель The Guardin Саймон Тисдал заявлял, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут ударить по украинской энергетической инфраструктуре из всех видов оружия, которое им доступно. Кроме этого, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью может начать пробовать асимметричные и невоенные методы.

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