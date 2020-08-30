"Не хочет быть клоуном": дипломат рассказал, почему сын Лукашенко не был с отцом у его резиденции

Виктор Лукашенко контролирует часть силовиков Беларуси - Климкин / nn.by

Старший сын избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко отказался надевать военную экипировку, потому что "не хочет быть клоуном". Виктор Лукашенко считается пророссийским политиком, который контролирует часть силовиков.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, старший сын Лукашенко является наиболее ориентированным на Россию политиком в окружении белорусского президента и действует прагматично.

"Видели спектакль, когда он младшего, Николая, одел в бронежилет? Виктор же не шел так, клоуном он не хочет быть, а у того не было возможности отказаться", - считает Климкин.

Также дипломат добавил, что Виктор Лукашенко контролирует деятельность определенной части силовиков, а его кандидатуру в качестве руководителя Беларуси наверняка рассматривают в Кремле.Читайте такжеМассовые митинги в Беларуси: активисты у здания КГБ дали отпор силовикам

"Думаю, что он рассматривается тем, кто далее будет проводить пророссийскую линию, но сомневаюсь, что семейная традиция передачи власти сработает в Беларуси. Я даю этому 1%, даже если Путин скажет: "Только Лукашенко", - подчеркнул Павел Климкин.

Напомним, 23 августа Александр Лукашенко во время митингов оппозиции в Беларуси прибыл на вертолете в свой дворец с автоматом и в бронежилете. Вместе с ним в военной экипировке прилетел его сын.

Тем временем в воскресенье, 30 августа, прошла новая серия массовых протестов в Беларуси. Митингующие снова подошли к резиденции Лукашенко и требовали, чтобы он вышел к ним на переговоры.Читайте такжеНакануне массовых акций в Беларуси Путин позвонил Лукашенко: о чем говорили

Позже пресс-секретарь Лукашенко заявила, что политик находится на территории своей резиденции, и показала его фотографию, где он снова с автоматом и в бронежилете.