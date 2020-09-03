"Не хотели убить": адвокат сказал, зачем Навальный отравлен

Алексея Навального хотели не убить, а надолго вывести из строя, сообщил адвокат / Reuters

Российский адвокат Николай Полозов считает, что власти РФ не хотели смерти оппозиционера Алексея Навального.

По оппозиционеру задача стояла не убить, а надолго вывести из строя, рассказал эксперт Апострофу.

По мнению собеседника, Навального не хотят делать мучеником.

"…По Навальному задача стояла не убить, а вывести его из строя надолго… Навальный опасен тем, что призывает людей не голосовать за Единую Россию (крупнейшая партия РФ, де-факто ее лидер президент страны Владимир Путин – Ред.) – и это работает", – сказал Полозов.

Напомним, Алексея Навального экстренного госпитализировали в Омске. Оппозиционер попал в реанимацию и впал в кому. Потом его отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.

У Навального считают, что его отравили чем-то подмешанным в чай, и обвинили в причастности к отравлению Владимира Путина. Позже в правительстве Германии заявили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.