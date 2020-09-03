"Не хотели убить": адвокат сказал, зачем Навальный отравлен

В России оппозиционера не хотят делать мучеником, полагает юрист.
Российский адвокат Николай Полозов считает, что власти РФ не хотели смерти оппозиционера Алексея Навального.
По оппозиционеру задача стояла не убить, а надолго вывести из строя, рассказал эксперт Апострофу.
По мнению собеседника, Навального не хотят делать мучеником.
"…По Навальному задача стояла не убить, а вывести его из строя надолго… Навальный опасен тем, что призывает людей не голосовать за Единую Россию (крупнейшая партия РФ, де-факто ее лидер президент страны Владимир Путин – Ред.) – и это работает", – сказал Полозов.
Напомним, Алексея Навального экстренного госпитализировали в Омске. Оппозиционер попал в реанимацию и впал в кому. Потом его отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
У Навального считают, что его отравили чем-то подмешанным в чай, и обвинили в причастности к отравлению Владимира Путина. Позже в правительстве Германии заявили, что политик отравлен ядом из группы Новичок.