Путин пожурил Эрдогана за "неправильную" позицию по аннексии Крыма

Президент РФ назвал неважной позицию Эрдогана по Крыму.
Президент России Владимир Путин во время дискуссионного форума заявил, что его не интересует позиция Турции и президента по вопросу оккупированного Крыма.
Путин считает, что несмотря на широкое сотрудничество России и Турции по различным вопросам, у стран есть много несовпадающих точек зрения.
"Устремления Эрдогана по поводу Крыма я не знаю. Мне это и не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают и отдают себе в этом отчет. Ну и что, что Турция не признает Крым российским? У нас далеко не все совпадает. Как и в вопросе ситуации на Закавказье, например", — заявил Путин, пишет РБК.
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Кроме того, Путин высказался и насчет позиции Европы и США, которые, как и Турция, считают, что Крым аннексирован у Украины.
"Мы знаем позицию Европы и США, они вроде все демократы такие записные. А то что был проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии. То, что люди пришли и проголосовали — это никого не интересует. Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия — они жертвы? За что против них вводят санкции. А если они проголосовали — то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред. Но это происходит", — подчеркнул Путин.
Крымский вопрос – о чем ранее сообщал Главред:
- 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.