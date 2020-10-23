Путин пожурил Эрдогана за "неправильную" позицию по аннексии Крыма

Путин сказал, что думает о позиции Эрдогана по Крыму / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время дискуссионного форума​ заявил, что его не интересует позиция Турции и президента по вопросу оккупированного Крыма.

Путин считает, что несмотря на широкое сотрудничество России и Турции по различным вопросам, у стран есть много несовпадающих точек зрения.

"Устремления Эрдогана по поводу Крыма я не знаю. Мне это и не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают и отдают себе в этом отчет. Ну и что, что Турция не признает Крым российским? У нас далеко не все совпадает. Как и в вопросе ситуации на Закавказье, например", — заявил Путин, пишет РБК.

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Кроме того, Путин высказался и насчет позиции Европы и США, которые, как и Турция, считают, что Крым аннексирован у Украины.

"Мы знаем позицию Европы и США, они вроде все демократы такие записные. А то что был проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии. То, что люди пришли и проголосовали — это никого не интересует. Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия — они жертвы? За что против них вводят санкции. А если они проголосовали — то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред. Но это происходит", — подчеркнул Путин.

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