"Не мог быть отравлен Новичком": омские врачи опровергли заявление коллег из ФРГ

Алексей Навальный / УНИАН

Омские медики, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального сразу после его отравления в самолете, категорически не согласны с немецкими коллегами из клиника Шарите в том, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Об этом в среду, 2 сентября, заявил заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев в эфире российского телеканала Россия 24.

"Мнения наши разделяются в этом вопросе. Здесь выходят на первый план метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями (к которым относится отравляющее вещество Новичок − Главред)", − сказал врач.

По словам Сабаева, в первые восемь часов пребывания политика на стационаре медики проводили химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Результаты анализов якобы продемонстрировали, что в крови и моче Алексея Навального не было выявлено абсолютно никаких токсичных веществ.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального. Как подчеркнул он в комментарии журналистам, в Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.