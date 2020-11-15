"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения

Дональд Трамп отметился противоречивыми сообщениями в Twitter / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не признает свое поражение на президентских выборах.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter после того, как ранее разместил сообщение, в котором фактически признал победу Джо Байдена.

В своем новом сообщении Трамп подчеркнул, что Байден одержал победу на выборах только в глазах "фейковых СМИ".

"Он (Байден, - ред.) выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!", - заявил глава Белого дома.

Он также выразил уверенность в своей победе на выборах.

"Выборы сфальсифицированы. Мы выиграем". - добавил Трамп.

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Ранее Трамп заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах. Об этом он заявил, комментируя сюжет телеканала Fox News о возможных махинациях на выборах и о победе Джо Байдена.

"Он (Байден, - ред.) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп.