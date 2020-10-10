Не продержались и часа: перемирие в Карабахе уже нарушено

В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе / Reuters

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.

В частности, Минобороны Армении заявило, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала атаку в местности Караханбейли, передает ТАСС.

"Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика - ред.) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.

"Противник обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.

Информация появилась на сайте оборонного ведомства в 12:34 по местному времени.

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