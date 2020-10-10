Не продержались и часа: перемирие в Карабахе уже нарушено

Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.
В частности, Минобороны Армении заявило, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала атаку в местности Караханбейли, передает ТАСС.
"Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика - ред.) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.
"Противник обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.
Информация появилась на сайте оборонного ведомства в 12:34 по местному времени.
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Война в Карабахе - о чем сообщалось ранее:
- В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.
- 6 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова к уступкам по Нагорному Карабаху, если на них пойдет Азербайджан.
- 6 октября Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку заявил, что решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.