Не щадили ни женщин, ни стариков: в России ОМОН силой разогнал мирный митинг

Против людей применяли электрошокеры и били участников митинга дубинками.
В российском Хабаровске ОМОН силой разогнал участников малочисленного мирного митинга, который проходил возле здания правительства Хабаровского края.
Силовики били дубинками даже женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. Видео опубликовала журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.
Люди вышли на митинг в субботу, 10 октября, в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
Российские силовики задержали десятки людей, в том числе и несовершеннолетних. Один из участников митинга упал в обморок после того, как его избили дубинками по голове, травмы получили и другие участники протеста. Против людей применяли электрошокеры.
Очевидцы сообщают, что на площади Ленина в Хабаровске находятся машины Росгвардии с номерными знаками Северной Осетии.
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Протесты в Хабаровском крае - в чем причина
- Протесты в Хабаровском крае проходят с июля 2020 года. Жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и других населённых пунктов региона, а также в Новосибирске, Владивостоке, Омске и других городах России выходят на протесты после ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
- Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил на выборах губернатора Хабаровского края во втором туре губернатора от Единой России.
- Фургал – один из немногих руководителей регионов, который не представляет пропрезидентскую партию Единая Россия. Политика подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
- Одиозный российский телепропагандист Владимир Соловьев высказал крайне оригинальный взгляд на причину массовых протестов в Хабаровском крае. По его мнению, ситуацию в регионе раскачивают украинцы, которые добиваются отделения региона от РФ.