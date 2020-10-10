Не щадили ни женщин, ни стариков: в России ОМОН силой разогнал мирный митинг

Российские силовики задержали десятки людей / скриншот

В российском Хабаровске ОМОН силой разогнал участников малочисленного мирного митинга, который проходил возле здания правительства Хабаровского края.

Силовики били дубинками даже женщин, несовершеннолетних и пожилых людей. Видео опубликовала журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Люди вышли на митинг в субботу, 10 октября, в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Российские силовики задержали десятки людей, в том числе и несовершеннолетних. Один из участников митинга упал в обморок после того, как его избили дубинками по голове, травмы получили и другие участники протеста. Против людей применяли электрошокеры.

Очевидцы сообщают, что на площади Ленина в Хабаровске находятся машины Росгвардии с номерными знаками Северной Осетии.

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