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"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине

14 ноября 2020, 16:59

Джигарханян лично говорил Путину о своем отношении к правящему режиму в России.

Джигарханян
Джигарханян уважительно высказывался об Украине / УНИАН

Несмотря на массовую поддержку российской эстрадой агрессивной политики России против Украины, знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян критиковал власть за действия против украинцев. Народный артист не боялся говорить о своем мнении лично Владимиру Путину.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в октябре 2014 года Джигарханян рассказал о своей позиции по российско-украинскому конфликту. Комментируя конфронтацию, он вспомнил армянскую пословицу "Дурак бросил камень в воду - 100 разумных вытянуть не могут" и вспомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я сказал Путину, что Россия – плохая страна, потому что он один ею руководит. Нашел в себе наглость это сказать", - рассказал артист.

Он с радостью отзывался о гастролях в Украине и критиковал военные действия на Донбассе.Читайте такжеАрмен Джигарханян: лучшие фильмы и личные драмы

"Для нас сегодняшняя ситуация – огромная потеря. Мы ежегодно приезжали и работали в Украине, в Киеве. Это был праздник!.. Печально, что нашлись люди, которые в Донецке 400 человек в братской могиле похоронили (журналистка издания Гордон заявила, что эту информацию опровергли, - ред.). Убийцы! Это очень страшно, но надо об этом говорить, искать решение проблемы. Не стоит бояться говорить правду", - заявлял Джигарханян.

Армен Джигарханян

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