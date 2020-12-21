"Не страна, а бензоколонка": в США сенатор обрушился с обвинениями на Россию

Митт Ромни / Reuters

Митт Ромни, сенатор США от штата Юта и экс-кандидат на пост президента страны, назвал Россию бензоколонкой, которая притворяется страной.

С таким заявлением выступил в эфире телеканала CNN. По мнению Ромни, Китайская Народная Республика является куда более мощной угрозой для Соединенных Штатов.

Высказываясь по поводу недавних кибератак на американские государственные учреждения (в совершении которых обвиняют русских хакеров), Ромни заявил ‒ избранный президент США Джо Байден трезвомыслящий и умный человек и адекватным образом будет оценивать угрозу со стороны России.

"Но я также думаю, что он признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Россия — это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", — заявил сенатор от Юты.

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Кибератака России на США: