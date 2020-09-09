Не верить "лживой российской пропаганде": Тихановская записала видеообращение к россиянам

Тихановская записала новое видеообращение/ Reuters

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала их не верить "лживой российской пропаганде", и рассказала об истинной причине, по которой белорусский народ требует ухода президента Александра Лукашенко.

Обращение Тихановской обнародовал Telegram-канал Пул первой.

В частности, политик рассказала о масштабных фальсификациях на президентских выборах в стране, которые стали причинами массовых акций протеста в стране.

"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч человек были арестованы, семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти", - сказала Тихановская.

Она добавила, что попытка обезглавить протест не возымела успеха, поскольку тысячи белорусов ежедневно продолжают выходить на акции.

По словам Тихановской, у белорусского народа три предельно простых требования:

уход Лукашенко;

новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов;

освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений против белорусов.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - сказала Тихановская и добавила, что граждане Беларуси настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны.

Напомним: