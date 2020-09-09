Не верить "лживой российской пропаганде": Тихановская записала видеообращение к россиянам

Граждане Беларуси настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны, отметила Тихановская.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала их не верить "лживой российской пропаганде", и рассказала об истинной причине, по которой белорусский народ требует ухода президента Александра Лукашенко.
Обращение Тихановской обнародовал Telegram-канал Пул первой.
В частности, политик рассказала о масштабных фальсификациях на президентских выборах в стране, которые стали причинами массовых акций протеста в стране.
"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч человек были арестованы, семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти", - сказала Тихановская.
Она добавила, что попытка обезглавить протест не возымела успеха, поскольку тысячи белорусов ежедневно продолжают выходить на акции.
По словам Тихановской, у белорусского народа три предельно простых требования:
- уход Лукашенко;
- новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов;
- освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений против белорусов.
"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - сказала Тихановская и добавила, что граждане Беларуси настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны.
Напомним:
- В Беларуси пропала Антонина Коновалова, которая является соратницей лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской.
- 8 сентября в Минске был задержан известный политтехнолог Виталий Шкляров. Его обвиняют в в работе на одного из лидеров белорусского протестного движения Сергея Тихановского, арестованного в конце мая.
- 8 сентября Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.