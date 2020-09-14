Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья отравленного Навального

Медики решились открыть общественности информации о состоянии здоровья пациента после консультаций с ним и его супругой.
Состояние отравленного веществом из группы нервно-паралитических веществ Новичок российского политика-оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться.
Об этом сообщается на официальном сайте клиники Шарите в Берлине (Charité-Universitätsmedizin Berlin).
Как сообщают немецкие медики, Алексея Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время он продолжает лечение и может ненадолго вставать с больничной койки.
По словам врачей, решение сделать достоянием общественности подробности состояния российского оппозиционера было принято после консультации с ним самим и его супругой Юлией.
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Отравление Навального - Главред ранее сообщал:
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Дмитрий Видоменко