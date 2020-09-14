Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья отравленного Навального

Алексей Навальный / УНИАН

Состояние отравленного веществом из группы нервно-паралитических веществ Новичок российского политика-оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться.

Об этом сообщается на официальном сайте клиники Шарите в Берлине (Charité-Universitätsmedizin Berlin).

Как сообщают немецкие медики, Алексея Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время он продолжает лечение и может ненадолго вставать с больничной койки.

По словам врачей, решение сделать достоянием общественности подробности состояния российского оппозиционера было принято после консультации с ним самим и его супругой Юлией.

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