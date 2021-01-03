Немецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством"

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Если в Германию не будет поступать относительно дешевый российский газ, то такая ситуация грозит экономическим коллапсом по причине энергетического дефицита.

Об этом заявил депутат немецкого парламента, Бундестага, Вальдемар Гердт в комментарии телевизионному каналу 360. Ситуацию осложняет еще и то, что власти ФРГ в 2021 году планируют остановить три атомные электростанции.

По мнению Гердта, прекращение строительства российского газопровода Северный поток-2 грозит ФРГ серьезным кризисом из-за дефицита электроэнергии.

"Это серьезная проблема для Германии. Очень серьезная. Так под угрозу попадает энергетическая безопасность страны. У нас энергетическая корзина будет на треть не обеспечена", — сказал депутат.

Гердт также считает ‒ в связи с этим вопрос завершения строительства Северного потока-2, по которому российский газ должен прийти в Германию, стоит гораздо более остро.

"Отказ от Северного потока-2 — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. Северный поток-2 не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?", — объяснил депутат.

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