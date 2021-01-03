Немецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством"

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт напомнил о планах властей ФРГ в 2021 году остановить работу трех АЭС.
Если в Германию не будет поступать относительно дешевый российский газ, то такая ситуация грозит экономическим коллапсом по причине энергетического дефицита.
Об этом заявил депутат немецкого парламента, Бундестага, Вальдемар Гердт в комментарии телевизионному каналу 360. Ситуацию осложняет еще и то, что власти ФРГ в 2021 году планируют остановить три атомные электростанции.
По мнению Гердта, прекращение строительства российского газопровода Северный поток-2 грозит ФРГ серьезным кризисом из-за дефицита электроэнергии.
"Это серьезная проблема для Германии. Очень серьезная. Так под угрозу попадает энергетическая безопасность страны. У нас энергетическая корзина будет на треть не обеспечена", — сказал депутат.
Гердт также считает ‒ в связи с этим вопрос завершения строительства Северного потока-2, по которому российский газ должен прийти в Германию, стоит гораздо более остро.
"Отказ от Северного потока-2 — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. Северный поток-2 не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?", — объяснил депутат.
Северный поток-2 новости:
- Финишный этап строительства СП-2 в исключительной экономической зоне Германии стартовал 11 декабря. Работы возобновились спустя год после того, как они были остановлены американскими санкциями.
- Компания Nord Stream 2 AG 28 декабря заявила о завершении строительных работ в Германии.
- Строительство последнего участка СП-2 в Дании намерены начать 15 января 2021 года.
- Ряд других российских экспертов прогнозируют, что работы над строительством СП-2 будут завершены до середины 2021 года.
- Палата представителей США 29 декабря отменила вето президента Трампа на оборонный бюджет государства на будущий год. В документ включены ограничений против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.