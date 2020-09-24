Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер вновь объяснил причину, по которой официальный Берлин так поддерживает строительство газопровода Северный поток-2.
Эксплуатация российского газопровода Северный поток-2 рассчитана на десятилетия, в связи с чем крайне проблематично ставить под вопрос реализацию такого проекта.
Об этом заявил в интервью издании Handelsblatt министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Чиновник напомнил, что в строительстве газопровода задействованы компании из разных европейских стран. Кроме того, газ, который будет поступать по Северному потоку-2, предназначен не только для ФРГ, но и других стран Европейского союза.
Министр также ведомства отметил непоследовательность позиции критиков проекта.
"Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию [в сделках - Главред]", — подытожил он.
Северный поток-2 санкции – что было ранее:
- После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике Шарите, в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
- Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призывала не связывать вопрос строительства Северного потока-2 с отравлением Навального, однако теперь заявила, что реализация Nord Stream-2 под вопросом.