Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Эксплуатация российского газопровода Северный поток-2 рассчитана на десятилетия, в связи с чем крайне проблематично ставить под вопрос реализацию такого проекта.

Об этом заявил в интервью издании Handelsblatt министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Чиновник напомнил, что в строительстве газопровода задействованы компании из разных европейских стран. Кроме того, газ, который будет поступать по Северному потоку-2, предназначен не только для ФРГ, но и других стран Европейского союза.

Министр также ведомства отметил непоследовательность позиции критиков проекта.

"Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий. Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию [в сделках - Главред]", — подытожил он.

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