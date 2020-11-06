Неожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине

Один из вариантов результатов выборов в США лучше для Украины, считает Мелинда Харинг.
Заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг прокомментировала вероятный исход президентских выборов в США.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США не будет трагедией для Украины.
"Ни один из вариантов победы не будет плохим для Украины. Если Трамп победит – не паникуйте. Один из вариантов лучше для Украины, однако оба они не трагичны. Конечно, в Госдепартаменте есть люди, которые хорошо разбираются в Украине, и эксперты будут продолжать эту работу", - сказала Харинг.
Американский эксперт считает, что поддержка Украины будет продолжаться, несмотря на то, что США озабочены внутренними проблемами.
"США сейчас озабочены пандемией, ситуация в этом плане очень сложная. Мы серьезно занимаемся вопросами экономики. Если даже Байден придет к власти, большого фокуса и сосредоточения на международной политике в США не будет, но поддержка Украины будет продолжаться", - сказала Харинг.
Напомним, ранее Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.
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Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.