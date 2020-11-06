Неожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине

В США обратились к украинцам / GettyImages

Заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг прокомментировала вероятный исход президентских выборов в США.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США не будет трагедией для Украины.

"Ни один из вариантов победы не будет плохим для Украины. Если Трамп победит – не паникуйте. Один из вариантов лучше для Украины, однако оба они не трагичны. Конечно, в Госдепартаменте есть люди, которые хорошо разбираются в Украине, и эксперты будут продолжать эту работу", - сказала Харинг.

Американский эксперт считает, что поддержка Украины будет продолжаться, несмотря на то, что США озабочены внутренними проблемами.

"США сейчас озабочены пандемией, ситуация в этом плане очень сложная. Мы серьезно занимаемся вопросами экономики. Если даже Байден придет к власти, большого фокуса и сосредоточения на международной политике в США не будет, но поддержка Украины будет продолжаться", - сказала Харинг.

Напомним, ранее Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Отметим, что практически сразу скандальный твит Трампа был скрыт администрацией Twitter, как вводящий в заблуждение.

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