Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика просит мир признать ее независимость

Степанакерт заявляет, что это единственный действенный механизм восстановления мира и безопасности в регионе.
Война за Нагорный Карабах продолжается. В то же время в субботу, 3 октября, Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к международному сообществу с просьбой признать независимость республики.
Об этом сказано в сообщении на сайте МИД НКР.
"Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что признание республики является единственным механизмом для восстановления мира и безопасности в НКР.
В министерстве также приветствовали усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества "в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности".
Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:
Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.
В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.
Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.
Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.
Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:
- 2 октября Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- 30 сентября в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. В этой связи Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.
- 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе.
- 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.
- Утром в воскресенье, 27 сетября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.