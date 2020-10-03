Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика просит мир признать ее независимость

Непризнанная НКР призвала мир признать ее независимость / Reuters

Война за Нагорный Карабах продолжается. В то же время в субботу, 3 октября, Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к международному сообществу с просьбой признать независимость республики.

Об этом сказано в сообщении на сайте МИД НКР.

"Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что признание республики является единственным механизмом для восстановления мира и безопасности в НКР.

В министерстве также приветствовали усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества "в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности".

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Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

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