"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине

Оружие украинского производства применяется в ходе боевых действий, заявили в НКР.
В Нагорном Карабахе заявили о применении в ходе боевых действий оружия украинского производства.
Об этом сообщил "омбудсмен" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян, сообщает Telegram-канал Karabakh Records.
По его словам, государства, чье оружие и детали к ним применяются в ходе конфликта, несут ответственность за происходящее.
"У нас имеются четкие доказательства применения оружия израильского, российского, белорусского, турецкого и украинского производства. Детали этих вооружений были изготовлены в других странах. Следовательно, на третьем уровне эти государства также несут ответственность", - говорится в сообщении.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Автор: Алексей Тычина