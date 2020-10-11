"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине

Война за Нагорный Карабах / Скриншот

В Нагорном Карабахе заявили о применении в ходе боевых действий оружия украинского производства.

Об этом сообщил "омбудсмен" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян, сообщает Telegram-канал Karabakh Records.

По его словам, государства, чье оружие и детали к ним применяются в ходе конфликта, несут ответственность за происходящее.

"У нас имеются четкие доказательства применения оружия израильского, российского, белорусского, турецкого и украинского производства. Детали этих вооружений были изготовлены в других странах. Следовательно, на третьем уровне эти государства также несут ответственность", - говорится в сообщении.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах